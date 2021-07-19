Що очікується на валютному ринку в понеділок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку очікується продовження продажів валюти компаніями для сплати податків і платежів до бюджету.

Пропозиція валюти буде ситуативно перевищувати попит на неї; як результат, котирування безготівкового долара продовжать зниження. Багато чого буде залежати від того, чи не захоче Національний банк втрутитися і зупинити зниження курсу долара на рівнях нижче 27,20.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,20/27,28 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс долара в обмінниках Києва на вихідних зберігався стабільним на рівні 27,22-27,23 гривень. Сьогодні продаж стартуватиме з 27,23-27,24 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: готівковий ринок буде чутливо вловлювати будь-які новини звідти. Шанс побачити зниження цінника на готівковий долар досить великі.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці продовжив зниження, що почалося в четвер, і зміг опуститися до позначки 1,1791 долара. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 1,1795-1,1811 долара. Готівковий євро на вихідних продавали по 32,15-32,18 гривні. Сьогодні вранці євро будуть продавати за тією ж ціною. Далі все буде традиційно залежати від двох чинників: ситуації на світових ринках і поведінки готівкового долара. Готівковий євро може подешевшати ще на 2-3 копійки.

Російський рубль минулої п'ятниці зміцнився до американського долара з 74,30 до 73,95 рублів за долар. Вранці понеділка бачимо, що рубль знову знижується в напрямку рівня 74,30 рубля за долар. У Києві готівковий рубль на вихідних продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною.