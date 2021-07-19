ЄС найближчим часом визнає COVID-сертифікати з CoronaVac

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом Європейський Союз визнає COVID-сертифікати з китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac, повідомляє Ліга.net.

Він нагадав, що в кінці квітня-початку травня багато журналістів запитували, чи схвалить CoronaVac Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Я говорив, що так, йде процес - і найближчим часом визнає. Сьогодні вакцина визнана ВООЗ і дозволяється" , - зазначив Ляшко.

За його словами, подібний процес зараз йде і в ЄС.

"Найближчим часом ЕМА (медрегулятор ЄС) внесе CoronaVac в свій перелік (схвалених вакцин). Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ і з колегами в Єврокомісії. Всі говорять, що найближчим часом питання розглянуть - і всі визнані ВООЗ вакцини дозволять подорожувати по COVID-сертифікату", - заявив Ляшко.

На уточнююче питання, коли це станеться, Ляшко повторив - найближчим часом.