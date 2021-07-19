Закупівлі червня в "Прозорро": хто заощадив більше держкоштів

Держпідприємство "Прозорро" виділило п'ять найуспішніших закупівель за підсумками червня цього року. Їх визначили за рядом критеріїв - велика кількість учасників на торгах, активна конкуренція і висока економія коштів за підсумками аукціонів, повідомляє UBR.

Так, минулого місяця переможцем став Центр первинної медико-санітарної допомоги Тячівської районної ради, який купував комп'ютерну техніку. В результаті заощадив 56%. Планував купити сім принтерів за 64 000 грн. Пропозиції подали 8 учасників, з яких система відібрала одного, який пропонував одиницю за 4264 грн.

Крім того, до першої п'ятірки увійшли такі закупівлі: