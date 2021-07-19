Закупівлі червня в "Прозорро": хто заощадив більше держкоштів
Держпідприємство "Прозорро" виділило п'ять найуспішніших закупівель за підсумками червня цього року. Їх визначили за рядом критеріїв - велика кількість учасників на торгах, активна конкуренція і висока економія коштів за підсумками аукціонів, повідомляє UBR.
Так, минулого місяця переможцем став Центр первинної медико-санітарної допомоги Тячівської районної ради, який купував комп'ютерну техніку. В результаті заощадив 56%. Планував купити сім принтерів за 64 000 грн. Пропозиції подали 8 учасників, з яких система відібрала одного, який пропонував одиницю за 4264 грн.
Крім того, до першої п'ятірки увійшли такі закупівлі:
- Требухівська ЗОШ в Київській області - закупівля 90 комплектів одномісних парт і стільців, за які спочатку пропонували 150 000 грн, але пропозиції подали 14 учасників, а договір підписали з компанією, яка продавала комплект за 1067 грн.
- "Укрпошта" - підписала договір на закупівлю понад 2000 персональних комп'ютерів до рамкової угоди. Спочатку планували заплатити 34 млн грн, або 16 000 грн за одиницю, але пропозиція переможця склала 28,7 млн грн;
- Централізовані закупівельні організації (ЦЗО) "Професійні закупівлі" в інтересах Державної митної служби - закупівля електроенергії з очікуваною вартістю 3 млн грн. Було 12 учасників, в результаті вдалося заощадити 100 000 грн;
- ЦЗО "Медичні закупівлі" - на тендер із закупівлі знеболювальних для тяжкохворих з очікуваною вартістю майже 19 млн грн прийшло тільки дві фірми, однак у ході аукціону ціна впала до 14 млн грн.