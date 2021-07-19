"Панські" манери на мільйон від Ольги Фреймут

39-річна українська телеведуча, а з недавніх пір експерт з етикету Ольга Фреймут підготувала нову порцію правил хорошого тону. На цей раз вона поділилася 4 новими манерами, які варто запам'ятати кожної панночці, повідомляє WomanEL.

Коли кашляєте, якою рукою прикриваєте рот? Правою? Ні. Лівою треба. Права - для привітань, а ліва для ваших справ (чухання, чхання, колупання в зубах - але ви ж таке не робите?).

Коли за столом просять подати сіль, подаємо відразу і перець. Вони, як Кай і Герда, - нерозлучні.