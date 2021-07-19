У ТКГ назвали головну мету видачі паспортів РФ на Донбасі

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі, позаштатний радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що російська влада проводить примусову паспортизацію на окупованій частині Донбасу, щоб отримати додаткові 2% голосів за партію "Єдина Росія" на виборах до Держдуми, повідомляє Деловая столица.

"610 тисяч паспортів, за їхніми даними, вже роздано. За нашими — приблизно стільки ж. З огляду на те, що приблизно ще мільйон людей виїхали з окупованого Донбасу до Росії, то сумарно маємо два мільйони виборців, 2% виборців. А перед лицем загрози того, що "Єдина Росія", за оцінками деяких російських експертів, взагалі може не перемогти цього року, звичайно, 2% — це дуже вагома цифра. І вони хотіли б її "домалювати" , — сказав Арестович в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, мета Кремля — ​​роздати в ОРДЛО до осені мільйон російських паспортів.

Коментуючи пропозицію, яку днями висловив депутат Держдуми РФ Андрій Козенко, — прирівняти прописку в ОРДЛО до російської, Арестович сказав:

"Це грубе порушення міжнародного права. Більш того, це грубе порушення принципів переговорів, тому що відповідно до Копенгагенської конвенції, Віденської конвенції з переговорів сторони під час переговорів беруть на себе зобовʼязання утримуватися від недружніх кроків один щодо одного".