У селищі під Києвом люди майже місяць без води

В Клавдієво-Тарасовому Київської області вже майже місяць немає води. Місцеві жителі кажуть, що стикаються з такою проблемою щорічно, тому навіть перекривали трасу.

Спорудження двох свердловин ситуацію не змінило, розповів місцевий житель Олександр Черненко каналу Андрія Павловського.

"Місцева влада посилаються на масові поливи і незаконні врізки в систему, а жителі - на відсутність капремонту і зростання кількості абонентів. Останні безрезультатно просять установки двох резервуарів чистої води" , - йдеться в повідомленні.

Влада Немішаєвської ОТГ, в яке входить Клавдієво-Тарасове, говорить про плани замінити старі комунікації, але місцеві скептично оцінюють втілення таких планів найближчим часом.