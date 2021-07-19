У селищі під Києвом люди майже місяць без води
В Клавдієво-Тарасовому Київської області вже майже місяць немає води. Місцеві жителі кажуть, що стикаються з такою проблемою щорічно, тому навіть перекривали трасу.
Спорудження двох свердловин ситуацію не змінило, розповів місцевий житель Олександр Черненко каналу Андрія Павловського.
"Місцева влада посилаються на масові поливи і незаконні врізки в систему, а жителі - на відсутність капремонту і зростання кількості абонентів. Останні безрезультатно просять установки двох резервуарів чистої води", - йдеться в повідомленні.
Влада Немішаєвської ОТГ, в яке входить Клавдієво-Тарасове, говорить про плани замінити старі комунікації, але місцеві скептично оцінюють втілення таких планів найближчим часом.
"З проханням про допомогу через епідеміологічну загрозу люди звернулися до президента та інших держорганів. У спеку вони фактично залишилися без води", - зазначає канал.