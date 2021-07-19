Вартість квадратного метра в новобудовах зросла на 20%

Вартість квадратного метра житла в новобудовах в Україні в січні-червні 2021 року зросла на 10-20% залежно від ступеня готовності об'єкта й регіону, повідомила генеральний директор Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми проаналізували десятки об'єктів житла в усій Україні, які працюють із фондами фінансування будівництва. Переважна більшість говорить про зростання вартості квадратного метра. При цьому ми маємо ситуацію, коли собівартість житла зростає швидше, ніж ціна", - сказала вона.

Відповідно до проведеного FIMA опитування, про зростання вартості квадратного метра на 10-20% повідомили 76,9% респондентів, про зростання більше ніж на 20% - 7,7%. Лише 15,4% опитаних зазначили, що вартість житла значно не змінилася.

Крім того, лише 10% респондентів повідомили про зниження обсягів будівельних робіт, тоді як 40% повідомили про їх зростання більше ніж на 20%, 10% - про 20-відсоткове зростання, 20% - про 10-відсоткове.

Дослідження FIMA базується на онлайн-опитуванні керівників фондів фінансування будівництва (ФФБ), проведеного за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року.