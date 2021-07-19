Ефективність та ризики: що потрібно знати про вакцину Moderna

Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Препарат надав уряд Сполучених Штатів в рамках глобальної ініціативи COVAX, повідомляє Обозреватель.

Цей препарат – один з найпопулярніших у світі. Його вже використовують в США, Канаді та Євросоюзі. Однак, за даними вчених, після вакцинації можуть виникати серйозні побічні ефекти, пов'язані з роботою серця.

Скільки вакцини привезли і хто її отримає?

18 липня в країну доставили 2 000 040 доз препарату. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ця партія призначена для вакцинації організованих колективів і професійних груп з попередніх етапів вакцинації.

Що потрібно знати про вакцину Moderna?

Офіційна назва вакцини – mRNA-1273. Її розробкою займалася американська біотехнологічна компанія Moderna. Препарат належить до нового типу РНК-вакцин, тобто являє собою не розчин ослаблених вірусів і не їхні білки, а чистий генетичний матеріал збудника – його РНК (багато в чому розробка схожа з вакциною від Pfizer).

Важлива перевага Moderna – умови зберігання. Препарат залишається дієздатним при температурі -20 °C, тобто його можна зберігати в звичайному холодильнику. На відміну від Pfizer, яка потребує температури -70 °C.

Ефективність захисту від COVID-19, що забезпечується вакциною через 14 днів після введення першої дози, становить приблизно 92%. Всього потрібно ввести дві дози з інтервалом в 28 днів.

Moderna успішно працює проти нових штамів коронавірусу – зокрема, Альфа (британський), Бета (південноафриканський) і Дельта (індійський). Рівень захисту фахівці оцінюють "від хорошого до відмінного".

Які можуть виникнути побічні ефекти?

Тут список стандартний: біль в місці уколу, набряк і почервоніння, занепад сил, головний біль, озноб і болі в суглобах. Також існує ризик сильної алергічної реакції через несприйняття компонентів. Втім, подібні застереження стосуються й інших вакцин.

Крім того, управління з санітарного контролю за продуктами і медикаментами США стверджує, що після вакцинації Moderna існує підвищений ризик міокардиту (запалення серцевого м'яза) і перикардиту (запалення тканини, що оточує серце). Ці хвороби викликають у людей задишку, сильне серцебиття і біль в грудях. Однак такі випадки дуже рідкісні.

Зараз вакцину Moderna використовують в Євросоюзі, Великобританії, США та Канаді. А на Всесвітньому конгресі вакцин цей препарат переміг в категорії "Краща нова технологія".