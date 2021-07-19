У Києві затвердили нові паркувальні зони

Київська влада змінила паркувальні зони столиці. Коригування засноване на аналізі даних програмного продукту Tomtom Move O / D, популярного джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах, повідомляє UBR.

Зона I: охоплює весь центр і користується величезним попитом. Вона збільшилася з 66 паркувальних майданчиків (1 451 машиномісце) до 224-ти (4320 авто). Такі "острови" є також в Зоні II (в районі Караваєвих дач, радіоринку і Деміївської площі).

Зона II: попри зменшення паркувальних майданчиків з 247 (4856 машиномісць) до 123-х (2847 авто), вона стала більше географічно. "Острова" другої зони розташовані також всередині Зони III (біля метро "Лісова", ринків "Троєщина" і "Лісовий" ("Юність"), а також авторинку і музею "Пирогово".

Зона III: включає всі спальні райони з найменшим трафіком.

Нагадаємо, 1 липня в столиці почали діяти нові тарифи на парковку машин у центрі і на прилеглих територіях. Перші два тижні порушників не штрафували і лише вели роз'яснювальну роботу.

Однак тепер у разі несплати водіям можуть виписати штраф у 20-кратному розмірі від вартості години в залежності від зони.