ТКГ збереться на засідання цього тижня: що розглянуть

Українська делегація в Тристоронній контактній групі оприлюднила графік засідань. ТКГ має провести загальну відеоконференцію 21 липня, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією пресцентру, графік засідань виглядає так:

20 липня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.

21 липня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Відповідно до порядку денного, буде розглянуто:

питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму,

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н. п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території,

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Зазначено, що наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Автор: Марія Кучерявець