ТКГ збереться на засідання цього тижня: що розглянуть
Українська делегація в Тристоронній контактній групі оприлюднила графік засідань. ТКГ має провести загальну відеоконференцію 21 липня, повідомляє РБК-Україна.
За інформацією пресцентру, графік засідань виглядає так:
- 20 липня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
- 21 липня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Відповідно до порядку денного, буде розглянуто:
- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму,
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н. п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території,
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Зазначено, що наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
Автор: Марія Кучерявець