Нафта подешевшала до рекордного рівня

Ціна на нафту сорту Brent опустилася нижче 72 доларів за барель, свідчать дані біржі ICE. Це стало рекордно низьким рівнем більш ніж за місяць, з 11 червня, повідомляє Лента.Ру.

До моменту підготовки матеріалу ціна вересневого ф'ючерса Brent становила 71,59 долара за барель. На мінімумі нафта дешевшала до 71,46 долара за барель. Вартість WTI опускалася нижче 70 доларів за барель.

18 липня учасники ОПЕК+ домовилися про збільшення обсягів видобутку нафти до кінця року на 0,4 мільйона барелів на добу, починаючи з серпня. До кінця 2022 року ці фірми продовжили угоду про регулювання, що обмежує видобуток. Раніше домовленостям заважала позиція ОАЕ, але країна погодилася не перешкоджати консенсусу в обмін на збільшення своєї квоти. Перспективи зриву угоди викликали побоювання у експертів, що чекали нової цінової війни.