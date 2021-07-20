Салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок

Салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок

Лето – час недорогих овочів, коли можна робити заготовлення на зиму. Ми пропонуємо приготувати овочеві салати в банках. Це не просто гарнір, а окремі та дуже смачні страви, які обов'язково варто спробувати, повідомляє Сегодня.

Для салатів на зиму можна використовувати практично будь-які овочі: баклажани, помідори, огірки, кабачки, цвітну капусту або гарбуз. Деякі рецепти включають гриби, квасолю і навіть крупи – гречку, рис, перловку.

Далі рецепти заготовок на зиму із сезонних овочів, які порадують взимку насиченим літнім смаком, яскравим кольором і, звичайно ж, вітамінами.

Салат на зиму з кабачками, помідорами та перцем

Час приготування:

  • 2 години

Інгредієнти:

  • 1 кг очищених кабачків
  • 1,5 кг помідорів
  • 4 болгарських перців
  • 5-6 зубчиків часнику
  • 100 г цукру
  • 1 ст. л. кухонної солі
  • 1 ст. л. оцту 9%
  • 1 ст. л. рослинної олії

Спосіб приготування:

  1. Кабачки нарізати кубиками середнього розміру (1,5-2 см).
  2. Помідори нарізати середніми кубиками.
  3. Болгарський перець очистити від насіння і нарізати квадратиками.
  4. Нарізані помідори покласти в каструлю і поставити на плиту. Додати цукор і сіль, акуратно перемішати. Довести до кипіння і варити помідори 10 хвилин, періодично перемішуючи.
  5. Потім додати кабачки і перець. Влити олію, перемішати. Довести до кипіння, варити овочі 30 хвилин. За 15 хвилин до готовності додати подрібнений або пропущений через прес часник. Періодично акуратно помішувати.
  6. За 1-2 хвилини до готовності додати оцет і відразу ж накрити кришкою. Довести до кипіння і зняти з вогню.
  7. Розлити в гарячому вигляді по стерилізованих банках і закрити простерилізованими кришками. Вийде 3 банки об'ємом 0,45 л.
  8. Закупорені банки відразу перевернути догори дном, закутати і залишити до повного охолодження.

Салат із зелених помідорів на зиму

Час приготування:

  • 2 години

Інгредієнти:

  • 1 кг зелених помідорів
  • 2-3 солодких перці
  • 500 г моркви
  • 500 г цибулі
  • 1/2 склянки рослинної олії
  • 1 ст.л. солі
  • 2 ст.л. цукру
  • Перець горошком
  • Зелень петрушки і кропу – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Нарізати тонкою соломкою цибулю і перець, моркву натерти на крупній тертці і обсмажити підготовлені овочі на рослинній олії.
  2. Помідори нарізати дрібно, з'єднати з обсмаженими овочами і тушкувати 40 хвилин.
  3. Потім додати цукор, сіль, перець горошком і подрібнену зелень і тушкувати ще 30 хвилин.
  4. Готовий салат розкласти в стерилізовані банки, закатати і, закутавши, залишити до повного охолодження.

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Час приготування:

  • понад 3 години

Інгредієнти:

  • 1 молодий кабачок
  • 1 морква
  • 1 огірок
  • 1/2 солодкого перцю
  • Суцвіття кропу – за смаком
  • Кінза або інша зелень – за смаком
  • 2/3 склянки яблучного оцту
  • 2/3 склянки рослинного масла
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

  1. Натерти кабачок і моркву на тертці для корейської моркви.
  2. Огірки і перець нарізати тонкою соломкою.
  3. Перемішати овочі, додати дрібно посічену кінзу і суцвіття кропу без твердих стебел.
  4. Розкласти овочеву суміш в чисті банки. Якщо ви будете заготовляти салат на зиму, то банки і кришки потрібно простерилізувати.
  5. Для заправки змішати оцет, олію, соєвий соус і цукор. Якщо оцту додати менше, то маринуватися салат буде довше.
  6. Залити банки заправкою, закрити кришками, струсити. Якщо ви плануєте їсти салат відразу, залиште його на 5-6 годин в холодильнику.
  7. Для консервування салату прикрити літрові банки кришками і стерилізувати 40 хвилин. Закатати, перевернути догори дном на рушник і дати повністю охолонути.
  8. Зберігати кабачки по-корейски в прохолодному місці.

Салат із баклажанів на зиму

Час приготування:

  • понад 3 години

Інгредієнти:

  • 6 кг баклажанів
  • 6-8 шт. червоного болгарського перцю
  • 3-4 шт. гострого перцю
  • 200 г часнику
  • 0,5 стакану оцту 9 %
  • 0,5 склянки рослинної олії
  • 2 ст. л. солі
  • 1 склянка цукру

Спосіб приготування:

  1. Банки помити з содою. Простерилізувати будь-яким способом банки і кришки. Баклажани помити, відрізати хвостики.
  2. Баклажани порізати уздовж і поперек на вісім частин.
  3. Посипати сіллю (1-2 ст. ложки з гіркою), перемішати і дати постояти 2 години. Потім добре промити.
  4. Залити холодною водою, дати закипіти. Варити 5 хвилин на середньому вогні. Злити воду з баклажанів.
  5. Зробити маринад. Для цього помити і очистити від насіння солодкий перець. Очистити часник. Пропустити через м'ясорубку солодкий і гіркий перець, часник. Додати рослинну олію, сіль, цукор і оцет і довести маринад до кипіння.
  6. Відварені баклажани залити розсолом, дати закипіти. Варити на середньому вогні 5 хвилин.
  7. Баклажани розкласти в стерильні банки, закатати, перевернути на кришки, укутати до повного охолодження.

Салат з цвітної капусти на зиму

Час приготування:

  • 2 години

Інгредієнти:

  • 1 кг цвітної капусти
  • 3 болгарських перці
  • 2 моркви
  • 2 цибулини
  • 120 мл води
  • 120 мл рослинної олії
  • 120 мл оцту 9%
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. кардамону

Спосіб приготування:

  1. Капусту очистити від листя. Розібрати на суцвіття і викласти в миску. Залити капусту окропом на 10 хвилин.
  2. Морква і перець почистити. Почистити цибулю.
  3. У велику каструлю скласти смужками нарізаний перець і півкільцями нарізану цибулю. Додати нашатковану моркву і капусту без води.
  4. У миску налити півсклянки гарячої води і додати спеції. Додати сіль і цукор, влити оцет. Добре перемішати заливку.
  5. Залити овочі маринадом і залишити на 1 годину. Розкласти по банках. Стерилізувати півлітрові банки 10-12 хвилин.
  6. Закатати і прибрати в тепло на 12 годин. Зберігати в погребі.

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