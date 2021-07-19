Співзасновник Ethereum вийшов з криптобізнесу

Ентоні Ді Іоріо, один з творців блокчейн-платформи і криптовалюти Ethereum, заявив, що пішов з криптоіндустрії з міркувань особистої безпеки, повідомляє Новое время.

«У цього є профіль ризику, який мене не дуже надихає. Я не відчуваю себе в безпеці в цьому середовищі. Якби я був зосереджений на більш серйозних проблемах, думаю, я був би в більшій безпеці» , - сказав Ді Іоріо в коментарі агентству Bloomberg.

Він відмовився розкрити інформацію про свої активи.

З 2017 року в 48-річного Ді Іоріо є своя служба безпеки. У найближчі тижні він планує продати Decentral Inc. і зосередитися на благодійництві та інших бізнесах, не пов'язаних з криптовалютами. Канадець розраховує також розірвати зв'язки з іншими стартапами, в яких він бере участь, і не планує більше фінансувати проєкти, пов'язані з блокчейном.

У 2018-му Ді Іоріо купив найбільшу і одну з найдорожчих квартир у Канаді, розплатившись частково цифровими грошима. Він придбав триповерховий пентхаус за $22 млн в готелі St. Regis Residences Toronto.

В останні роки Ді Іоріо зайнявся венчурним інвестуванням і консультуванням стартапів. Деякий час він також був директором із цифрових технологій Фондової біржі Торонто.

У лютому 2018 року журнал Forbes оцінив його власний капітал в $1 млрд. З тих пір криптовалюта Ethereum подорожчала більш ніж удвічі. Її капіталізація становить $225 млрд.