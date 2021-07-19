Ілон Маск оцінив мем про себе і політ Джеффа Безоса в космос

Глава SpaceX Ілон Маск оцінив мем про себе і засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Приводом для жартів став майбутній політ Безоса на борту космічного корабля New Shepard до кордону космосу, повідомляє УНИАН.

Жартівливий колаж зображує сцену з фільму "Зоряні війни: Епізод II - Атака клонів", під час якої Падме Амідала говорить з Енакін Скайуокер. Замість облич кіногероїв накладені обличчя Маска і Безоса.

"Хаха" , - написав інженер в коментарях до мему про себе і політ Безоса в космос.

Мем висміює той факт, що політ Джеффа Безоса буде суборбітальним. Це означає, що він не вийде на орбіту, а тільки торкнеться краю космосу.

Політ компанії Безоса Blue Origin намічений на 20 липня. Корабель повинен стартувати з космодрому в Техасі. Передбачається, що він підніметься на висоту в 105 кілометрів від поверхні планети.

З собою мільярдер збирається взяти молодшого брата і 82-річну льотчицю Уоллі Фанк, яка пройшла підготовку ще в 1960-х, але тоді польоти скасували, і вона не змогла побувати в космосі.

Також на борту полетить 18-річний студент Олівер Демен, який зайняв місце невідомого мецената, який виграв благодійний аукціон.