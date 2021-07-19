Мінекономіки оцінило зростання ВВП у другому кварталі

Мінекономіки прогнозує, що зростання ВВП України за підсумками другого кварталу (квітень-червень 2021 роки) складе 6%, говориться в "Огляді ВВП" Міністерства економіки, повідомляє БiзнесЦензор.

"За розрахунками Мінекономіки зростання в другому кварталі 2021 року становитиме близько 6% (до другого кварталу 2020 року)", - сказано в огляді.

При цьому за попередніми оцінками Мінекономіки, за підсумками 5 місяців зростання ВВП оцінюється на рівні 0,7%.

"Разом з тим таке зростання ВВП є дещо нижчим, ніж прогнозувалося раніше. Це обумовлено недооцінкою впливу фактора витратності, що сформувався в результаті тиску з боку висхідного цінового тренда на світовому ринку, а також непрогнозованим "відставанням" розвитку будівництва і сільського господарства", - йдеться в доповіді.

Аналітики міністерства очікують, що будівництво і сільське господарство в літні місяці компенсують відставання.