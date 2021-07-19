Зеленський назвав Україну, Грузію, Молдову "сестрами"

Президент Володимир Зеленський заявив, що присутність російських військових і зброї біля кордонів України, Грузії і Молдови загрожує не тільки цим країнам, а й усьому Європейського континенту, повідомляє Деловая столица.

Про це впрезидент сказав, виступаючи на Батумській міжнародній конференції із посиланням на Новини Донбасу.

"Якщо Брюссель не демонструє залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн [України, Грузії, Молдови], тоді хтось демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мій погляд, загроза не тільки для наших трьох країн, але і для всього континенту" , — сказав Зеленський.

У зв'язку з цим глава держави закликав Європейський Союз надати Україні, Грузії і Молдові можливість стати частиною ЄС "як країнам, які поділяють спільні цінності".

"Ми хочемо, щоб територія ЄС стала більшою, і за цей вибір території трьох наших країн, на жаль, стали меншими. Ми знаємо, що це тимчасово, але наскільки це тимчасово, багато в чому залежить від вас, шановні європейці», — підкреслив Зеленський.

Україну, Грузію та Молдову Зеленський назвав «трьома сестрами».