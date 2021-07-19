Теракт на ринку в Іраку: десятки загиблих та поранених

На ринку в багдадському районі Мадінат ас-Садр прогримів вибух. Згідно з офіційними даними, в результаті теракту загинули 25 осіб, близько 50 отримали поранення, повідомляє NEWSru.co.il.

Вибуховий пристрій спрацював в години, коли на ринку, розташованому в районі з переважно шиїтським населенням, було багатолюдно. Вибух призвів до значних руйнувань.

У силових структурах класифікували подію як теракт. Імовірно саморобний вибуховий пристрій було залишено на ринку і приведено в дію дистанційно. Але слідство не виключає, що теракт міг бути здійснений смертником.