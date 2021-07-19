З'явилися подробиці останніх хвилин життя глави Гаїті

За кілька миттєвостей до того, як він був убитий, президент Гаїті Жовенель Моїз кілька разів кликав на допомогу, повідомляє Лента.Ру.

Подробиці про останні хвилини життя лідера країни наводить газета Miami Herald. Почувши стрілянину біля резиденції, Моїз протягом десяти хвилин безрезультатно намагався викликати власну службу безпеки. Потім він подзвонив комісару гаїтянської національної поліції.

«Вони стріляють біля будинку ... Мобілізуйте людей!» , - сказав президент Гаїті, зазначивши, що його життя в небезпеці.

Після цього запанувала тиша, а потім пролунали звуки пострілів. Як розповів газеті офіцер поліції, він тут же віддав своїй команді наказ сідати в машини та висуватися в резиденцію президента.

Газета зазначає, що дзвінки з резиденції також отримали як мінімум три людини. На умовах анонімності вони розповіли, що злочинці, котрі увірвалися до будівлі продовжували розмовляти з кимось по телефону, щоб пізнати Моїза. Нападники обшукали весь будинок, перш ніж виявили главу держави. Після цього вбивця вистрілив в нього «без розмов».