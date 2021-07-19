Кіпр дозволив в'їзд щепленим вакциною CoronaVac

Уряд Кіпру прийняв рішення відкрити кордон для вакцинованих іноземців. Зокрема, це також стосується людей які вакцинувалися китайським препаратом CoronaVac, повідомляє РБК-Украина.

По информации Cyprus Flight Pass відтепер перетнути кордон республіки дозволено:

Вакцинованим особам, які мають свідоцтво про вакцинацію від інших державних органів.

Особам, які одужали від коронавірусу та мають сертифікат ЄС Digital COVID Recovery.

Перед поїздкою до Кіпру, протягом 48 годин до вильоту, необхідно заповнити заявку на сайті Сyprus Flight pass.

Також варто відзначити, що свідоцтво про вакцинацію є чинним, у випадку якщо введена вакцина була ухвалена Європейською агенцією з лікарських засобів. Зокрема, також дозволено перетинати кордон після вакцинації препаратами Sputnik й Sinopharm.

Варто звернути увагу на терміни вакцинації перед поїздкою, а саме:

Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - повинно пройти чотирнадцять днів між введенням необхідної дози вакцини (1-доза вакцини) і датою поїздки.

Вакцина AstraZeneca- після завершення необхідних доз вакцини;

Вакцина Pfizer - після завершення необхідних доз вакцини;

Moderna Vaccine - після завершення необхідних доз вакцини;

Вакцина Sputnik - після завершення необхідних доз вакцини;

Вакцина Sinopharm - після завершення необхідних доз вакцини;

Вакцина Sinovac (CoronaVac) - після завершення необхідних доз вакцини.

Автор: Сергій Пишкін