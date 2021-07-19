Кіпр дозволив в'їзд щепленим вакциною CoronaVac
Уряд Кіпру прийняв рішення відкрити кордон для вакцинованих іноземців. Зокрема, це також стосується людей які вакцинувалися китайським препаратом CoronaVac, повідомляє РБК-Украина.
По информации Cyprus Flight Pass відтепер перетнути кордон республіки дозволено:
- Вакцинованим особам, які мають свідоцтво про вакцинацію від інших державних органів.
- Особам, які одужали від коронавірусу та мають сертифікат ЄС Digital COVID Recovery.
- Перед поїздкою до Кіпру, протягом 48 годин до вильоту, необхідно заповнити заявку на сайті Сyprus Flight pass.
Також варто відзначити, що свідоцтво про вакцинацію є чинним, у випадку якщо введена вакцина була ухвалена Європейською агенцією з лікарських засобів. Зокрема, також дозволено перетинати кордон після вакцинації препаратами Sputnik й Sinopharm.
Варто звернути увагу на терміни вакцинації перед поїздкою, а саме:
- Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - повинно пройти чотирнадцять днів між введенням необхідної дози вакцини (1-доза вакцини) і датою поїздки.
- Вакцина AstraZeneca- після завершення необхідних доз вакцини;
- Вакцина Pfizer - після завершення необхідних доз вакцини;
- Moderna Vaccine - після завершення необхідних доз вакцини;
- Вакцина Sputnik - після завершення необхідних доз вакцини;
- Вакцина Sinopharm - після завершення необхідних доз вакцини;
- Вакцина Sinovac (CoronaVac) - після завершення необхідних доз вакцини.
Автор: Сергій Пишкін