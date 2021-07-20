Грози та шквали вітру: штормове попередження в Україні
За прогнозами синоптиків, 20 липня, по всій тереторії країни крім південно-східної частини очікуються сильні грози, про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, вдень погода у західних областях (крім Волинської та Рівненської) буде дощовою, у центральних областях місцями можна очікувати град та сильні шквали вітру 15-20 м/с.
За повідомленням ДСНС, В Чернівецькій, Рівненській, північних, східних, центральних, Запорізькій областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.