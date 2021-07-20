Куплені України у Туреччині Bayraktar TB2 виявилися "просунутими"

Ударно-розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) Bayraktar TB2 Військово-морських сил (ВМС) України, куплені у Туреччині для стримування «російської загрози» в Чорному і Азовському морях, виявилися «просунутими», стверджує Defense Express, повідомляє Лента.Ру.

Згідно інформаційно-консалтингового агентства, дана модифікація БПЛА використовувалася в ході останнього конфлікту в Нагірному Карабасі.

Перший комплекс Bayraktar TB2, який в липні отримали ВМС України, включає кілька БПЛА і станції управління, здатні забезпечити безперервний моніторинг акваторії Чорного та Азовського морів протягом не просто доби, а в режимі 24/7.

«Тобто поки один БПЛА ще завершує політ, інший вже заходить в певний район для його заміни, і так по колу», - пише агентство.

Станції управління Bayraktar TB2 виконані не тільки в мобільному варіанті, але і в стаціонарному і навіть для установки на корабель.

«Кораблі ВМС України може самостійно, як кажуть," з капітанського містка ", управляти Bayraktar TB2», - запевняє агентство.

ВМС України отримали просунуту »версію Bayraktar TB2, що відрізняється дальністю управління 300 кілометрів.

«А з огляду на можливість передачі управління від однієї станції до іншої, відкривається можливість тримати під наглядом всю необхідну акваторію», - пише агентство.

Дані БПЛА планується використовувати насамперед для патрулювання і целенаведенія.

«Раніше завдання моніторингу надводної обстановки покладалося на вертольоти і літаки морської авіації. Для розуміння, літак міг на відстані в 200 кілометрів діяти в районі 1-2 години. Тепер ми отримали Bayraktar TB2, який може цілодобово вести моніторинг, а потім змінюватися на інший БПЛА », - заявив командир 10-ї морської авіаційної бригади ВМС України Ілля Олейников.

Агентство робить висновок, що безпілотник Bayraktar TB2 змінить баланс сил в регіон.