В Україні розпочнеться п'ятий етап вакцинації

В Україні з 21 липня розпочнеться п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, всі бажаючі зможуть зробити щеплення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Вести.

Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.