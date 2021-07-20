В Україні розпочнеться п'ятий етап вакцинації
В Україні з 21 липня розпочнеться п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, всі бажаючі зможуть зробити щеплення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Вести.
Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.
"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися в найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, в якому працює понад 50 осіб", - сказав він.