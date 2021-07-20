У МОЗ повідомили, що вакцинальні центри відкриють в кожному райцентрі
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що центри вакцинації від COVІD-19 відкриють в кожному районному центрі країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Доручено відкрити вакцинальні центри в кожному районному центрі", - сказав він.
Ляшко нагадав, що в даний час в інфраструктуру кампанії вакцинації від COVІD-19 включені 3127 кабінетів вакцинації, 200 вакцинальних центрів, працюють 800 мобільних вакцинальних бригад.
"Ми повинні готуватися до потенційного росту захворюваності, який може бути викликаний штамом "Дельта", - сказав він.