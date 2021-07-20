Соломія Вітвіцька покаталась на квадроциклі: розкішні фото з Карпат

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька відправилась на відпочинок з подругами. Вона поїхала в мальовничі Карпати, де каталась на квадроциклі, повідомляє 24 Канал.

Після пережитого стресу через ДТП українська телеведуча Соломія Вітвіцька вирішила влаштувати невелику відпустку в Карпатах, куди поїхала разом з подругами. Вона поділилась новими світлинами з шанувальниками.

Телеведуча активно відпочивала в горах, обравши катання на квадроциклі. Також знаменитість зробила гарне фото з подругами, позуючи на тлі заходу сонця.

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