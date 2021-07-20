Медведчук прибув до апеляційного суду
Лідер партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук прибув до Київського апеляційного суду. Біля суду вже зібралася масова група підтримки політика.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Відзначимо, що сьогодні в суді повинні розглянути апеляцію його захисту на рішення Печерського райсуду, згідно з яким політик зараз знаходиться під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.
Віктор Медведчук повідомив журналістам, що обраний запобіжний захід є незаконним, оскільки немає ніяких доказів його провини.