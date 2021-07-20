Скільки Україна витрачає на пенсіонерів Донбасу

В уряді підрахували, що Україна витрачає на пенсії та соціальні виплати по безробіттю на тимчасово окупованих територіях понад 2 млрд євро на рік, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.