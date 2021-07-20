Скільки Україна витрачає на пенсіонерів Донбасу
В уряді підрахували, що Україна витрачає на пенсії та соціальні виплати по безробіттю на тимчасово окупованих територіях понад 2 млрд євро на рік, повідомляє УНІАН.
Про це повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.
"Україна, високо тримаючи голову, платить пенсії на тимчасово окупованих територіях, не отримуючи звідти єдиного соціального внеску для покриття цих витрат. Ще Україна несе повні зобов'язання по безробіттю. І тільки ці дві суми разом - це вже понад 2 мільярди євро", - сказав Любченко.