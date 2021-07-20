Інерція "дорогої нафти" закінчилася: прогноз цін на бензин

В Україні ніякого руху цін по бензину і ДТ до кінця тижня не варто очікувати, адже для помітного підвищення немає ніяких підстав, повідомляє Сегодня.

Про це розповіли аналітик "Консалтингової групи" А-95 "Ігор Єгозаров, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

За словами Геннадія Рябцева, можливі невеликі коректування вгору в окремих регіональних мережах, де вартість нижча від середньоринкової, але в опті на кордоні ціни не тільки стабілізувалися, але і намічається тренд на їх зниження.

"Інерція "дорогої нафти" закінчилася, тобто паливо з нафти по 75 і вище доларів за барель уже продано, і тепер на зарубіжний ринок надходить більш дешеве пальне. Буде цікаво, як відреагує ринок, якщо нові розраховані Кабміном ціни виявляться нижче попередніх. Поки вони були тільки вище, і трейдери охоче слідували рекомендаціям уряду" , – говорить Рябцев.

Ігор Єгозаров також прогнозує, що ніякого руху цін по бензину і ДТ до кінця тижня не варто очікувати.

Водночас Артем Куюн вважає, що за тиждень може бути подорожчання ще на 30-40 коп./л, разом за два тижні на гривню або майже на 7%.