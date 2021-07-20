Корнієнко вважає, що в партії "СН" немає олігархів
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про відсутність в пропрезидентській політсилі олігархів.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
У той же час, в інших фракціях Корнієнко нарахував п'ять чоловік, які, на його думку, є олігархами, але конкретні прізвища він не сказав.
Відзначимо, що, за інформацією ЗМІ, Корнієнко пояснив
в закон про олігархів - нардепи внесли понад тисячу поправок.
"поправочний спам"
Глава партії вважає, що таким чином проявляється
"вплив людей, яких документ безпосередньо стосується і вони хочуть його заблокувати".