Корнієнко вважає, що в партії "СН" немає олігархів

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про відсутність в пропрезидентській політсилі олігархів.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

У той же час, в інших фракціях Корнієнко нарахував п'ять чоловік, які, на його думку, є олігархами, але конкретні прізвища він не сказав.

Відзначимо, що, за інформацією ЗМІ, Корнієнко пояснив "поправочний спам" в закон про олігархів - нардепи внесли понад тисячу поправок.