Українцям дозволять заробляти на порушниках ПДР

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який посилить роль суспільства у контролі за безпекою дорожнього руху. Якщо його затвердять, то українці зможуть заробляти гроші на тих, хто порушує правила ДР, повідомляючи про це до органів внутрішніх справ, повідомляє Обозреватель.

Сам документ розміщено﻿ на сайті Верховної Ради, а його ініціаторами стали нардепи фракції "Слуга народу". Вони запропонували запровадити нове визначення – "сповіщувач".

Таким сповіщувачем може стати кожен громадянин України, який анонімно повідомлятиме про порушення правил зупинки чи паркування автомобілів, або інших правил ДР. За це сповіщувачі отримуватимуть грошову винагороду.

Фіксувати порушення можна буде за допомогою смартфонів чи планшетів, скориставшись спеціальною програмою "Портал Дія".

Для цього потрібно буде сфотографувати авто порушника у двох різних ракурсах чи зняти його на відео. На кадрах має бути чітко видно марку, номери машини та сам факт порушення.

Програма обробить інформацію, коли порушення було скоєне, де й ким. А після сплати порушником штрафу "сповіщувач" отримає винагороду, яка становитиме 10% від загальної суми.

Водночас заявників, які надсилатимуть штучно створені або "відфотошоплені" кадри, притягатимуть до кримінальної відповідальності.