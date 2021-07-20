Вбивство Шеремета: Монастирський вирішив зробити заяву

Істину у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета має встановити суд﻿. Про це йдеться в заяві міністр внутрішніх справ Дениса Монастирського, повідомляє Деловая столица.

"Зараз справа по звинуваченню трьох підозрюваних знаходиться на розгляді в суді. Відтак рідні, близькі, українське суспільство – всі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину у цій справі. Саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета" , — сказав він.

Міністр додав, що "тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства".