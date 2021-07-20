Гімнастки США відмовилися жити в Олімпійському селищі

Під час Олімпійських ігор в Токіо, які почнуться в п'ятницю, 23 липня, жіноча збірна США зі спортивної гімнастики не буде мешкати в олімпійському селі, повідомляє Страна.ua.

Зокрема, спортсменки відправляться в готель в Токіо. Таке рішення було прийнято, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом.

"Це було рішення, яке ми всі прийняли разом. Ми знаємо, що воно не ідеальне для Олімпійських ігор, але немає нічого ідеального під час пандемії. Ми відчуваємо, що можемо краще контролювати спортсменів і нашу безпеку в умовах готелю", - написала в своєму Twitter особистий тренер чотирикратної олімпійської чемпіонки Сімони Байлз Сесіль Ланді.