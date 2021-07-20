Ефективність ізраїльської вакцини знизилася до 50%
Ізраїльський інститут «Гертнера» представив фахівцям відділу по боротьбі з епідеміями мінохоронздоров'я дані, що свідчать про зниження ефективності вакцини від коронавірусу з плином часу, повідомляє Nigroll.
Мова поки йде тільки про попередні дані.
За даними інституту «Гертнера», серед хворих у важкому стані в чотири рази більше людей, які пройшли вакцинацію в січні, ніж тих, хто зробив щеплення в травні. Це свідчить про поступове зниження ефективності захисту від важкого протікання хвороби.
За оцінками фахівців, ефективність захисту від важкої форми хвороби для осіб молодше 65 років становить близько 70%. Для людей старше 65 років ефективність щеплення знизилася до 50%.
Дані дослідження також показують зниження ефективності захисту від зараження.
Нагадаємо, що заключний етап тестування цієї вакцини планується провести в Україні, Ізраїлі та Грузії.