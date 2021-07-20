Київ знову залило. Метро "Позняки" рятують від потопу

У Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припиняється вже кілька годин, і традиційно затопило кілька підземних переходів. На межі затоплення опинилася і столична станція метро "Позняки", повідомляє Сегодня.

На відео видно, що в одному з переходів на Позняках утворилася справжня річка.

Співробітники підземки виставили уздовж проходу до станції з боку ТЦ "Піраміда" мішки з піском, щоб захистити її від підтоплення.

"У нас є стандартна процедура заходів безпеки для станцій метро, які знаходяться в потенційній зоні підтоплення, і де з різних причин збирається багато води. Є цілий перелік таких станцій, і оскільки за прогнозами синоптиків зливи можуть бути великими і затяжними, то станції забезпечені мішками з піском, щоб захистити їх від підтоплення. Ці мішки з піском там є завжди" , – розповіла заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

У метрополітені зазначають, що мішки з піском є на всіх неглибоких станціях, таких як "Позняки" або "Осокорки".

"Мішки є на всіх станціях мілкого закладення, які розташовані в низинах і можуть постраждати від підтоплення" , – додали у підземці.

Залишається сподіватися, що барикади з піску допоможуть, і метрополітен завтра працюватиме без перебоїв.