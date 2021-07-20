Київ знову залило. Метро "Позняки" рятують від потопу
У Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припиняється вже кілька годин, і традиційно затопило кілька підземних переходів. На межі затоплення опинилася і столична станція метро "Позняки", повідомляє Сегодня.
На відео видно, що в одному з переходів на Позняках утворилася справжня річка.
Співробітники підземки виставили уздовж проходу до станції з боку ТЦ "Піраміда" мішки з піском, щоб захистити її від підтоплення.
"У нас є стандартна процедура заходів безпеки для станцій метро, які знаходяться в потенційній зоні підтоплення, і де з різних причин збирається багато води. Є цілий перелік таких станцій, і оскільки за прогнозами синоптиків зливи можуть бути великими і затяжними, то станції забезпечені мішками з піском, щоб захистити їх від підтоплення. Ці мішки з піском там є завжди", – розповіла заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.
У метрополітені зазначають, що мішки з піском є на всіх неглибоких станціях, таких як "Позняки" або "Осокорки".
"Мішки є на всіх станціях мілкого закладення, які розташовані в низинах і можуть постраждати від підтоплення", – додали у підземці.
Залишається сподіватися, що барикади з піску допоможуть, і метрополітен завтра працюватиме без перебоїв.