Відновлення від пандемії рекордно забруднить планету

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що відновлення економіки від наслідків пандемії може рекордно забруднити планету. Як говориться в прес-релізі організації, рівень глобальних викидів вуглецю досягне максимуму в 2023 році через недостатнє фінансування відновлюваної енергетики, повідомляє "Лента.ру".

Аналіз МЕА показав, що сумарно уряди в усьому світі виділили в районі 16 трильйонів доларів на стабілізацію економіки після кризи COVID-19, але лише близько двох відсотків цих коштів (близько 350 мільярдів доларів на рік) йде на перехід до чистих джерел енергії - цього недостатньо для досягнення кліматичних цілей.

На початку пандемії МЕА спільно з Міжнародним валютним фондом (МВФ) випустили План сталого відновлення, де рекомендували велику увагу приділити декарбонізації енергетики і виділити на це близько трильйона доларів по всьому світу. Згідно з прогнозами, витрати на «зелену» енергію повинні були посприяти глобальному економічному зростанню, створити мільйони робочих місць і привести до дотримання Паризької угоди. Однак, як зазначає МЕА, на даний момент виділяється лише 35 відсотків від запланованої суми. При цьому найскладніше вкладатися в поновлювану енергетику країнам, що розвиваються, які і до пандемії мали фінансові проблеми.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол закликає уряди розвинених країн збільшити витрати на перехід до чистої енергії і надати фінансову допомогу бідним державам, якщо вони хочуть загальмувати глобальне потепління. Він додав, що мета по досягненню нульових викидів до 2050 року залишається реальною, але активно діяти потрібно вже зараз.