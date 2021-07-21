Аварія на "Рівнеазот": хіміки попередили про загрозу кислотних дощів

Викиди з "Рівнеазоту" можуть випадати у вигляді кислотних дощів. Про це Суспільному розповіла старша викладачка кафедри хімії й фізики Національного університету водного господарства та природокористування Оксана Мисіна, коментуючи руду хмару над "Рівнеазотом", повідомляє Суспільне.

Там 20 липня стався викид нітрозних газів. Допустимої концентрації вони не перевищили, запевнили у Службі порятунку.

Оксана Мисіна прокоментувала ситуацію щодо викиду на підприємстві судячи з того, що бачила на фото та відео.

"Наскільки я бачу ситуацію по фото, то оці оранжеві гази, нітрозні гази, це NO2. Його ще називають "лисячий хвіст". Це оксид нітрогену чотирьохвалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів" , – пояснює Оксана Мисіна.

Вона зазначила, що кислотні дощі можуть вплинути на рослинність: може пожовтіти трава, листки. А для впливу на людський організм потрібна велика концентрація газів. Говорити про наслідки саме в цій ситуації вона не готова, оскільки не володіє даними про потужність викидів.

"Якщо є велика концентрація азотної кислоти, то вона має специфічний запах. Якщо незначна концентрація, то я не думаю, що воно дуже шкідливе, але з точки зору хімії, то краще все ж поберегтися. Не виходити на повітря, побути вдома. Береженого Бог береже. Може, і не буде шкоди для здоров'я, якщо, справді, незначні концентрації вийшли" , – зазначила вона.

Агрохімік, кандидат сільськогосподарських наук Сергій Адаменко також пояснив , що головним ризиком від подібної аварії є випадіння небезпечних кислотний дощів.