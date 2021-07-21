Аварія на "Рівнеазот": хіміки попередили про загрозу кислотних дощів
Викиди з "Рівнеазоту" можуть випадати у вигляді кислотних дощів. Про це Суспільному розповіла старша викладачка кафедри хімії й фізики Національного університету водного господарства та природокористування Оксана Мисіна, коментуючи руду хмару над "Рівнеазотом", повідомляє Суспільне.
Там 20 липня стався викид нітрозних газів. Допустимої концентрації вони не перевищили, запевнили у Службі порятунку.
Оксана Мисіна прокоментувала ситуацію щодо викиду на підприємстві судячи з того, що бачила на фото та відео.
"Наскільки я бачу ситуацію по фото, то оці оранжеві гази, нітрозні гази, це NO2. Його ще називають "лисячий хвіст". Це оксид нітрогену чотирьохвалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів", – пояснює Оксана Мисіна.
Вона зазначила, що кислотні дощі можуть вплинути на рослинність: може пожовтіти трава, листки. А для впливу на людський організм потрібна велика концентрація газів. Говорити про наслідки саме в цій ситуації вона не готова, оскільки не володіє даними про потужність викидів.
"Якщо є велика концентрація азотної кислоти, то вона має специфічний запах. Якщо незначна концентрація, то я не думаю, що воно дуже шкідливе, але з точки зору хімії, то краще все ж поберегтися. Не виходити на повітря, побути вдома. Береженого Бог береже. Може, і не буде шкоди для здоров'я, якщо, справді, незначні концентрації вийшли", – зазначила вона.
Агрохімік, кандидат сільськогосподарських наук Сергій Адаменко також пояснив , що головним ризиком від подібної аварії є випадіння небезпечних кислотний дощів.
"Складно оцінити наслідки, бо ми не знаємо яка кількість зреагувала на підприємстві, але нітрозні гази загалом досить шкідливі. Вони також можуть викликати опіки рослин, при окисленні азотної кислоти. Потрапляючи на ґрунт у великих дозах, вони можуть сприяти накопиченню нітратів у продукції рослинного походження. Їх велика кількість також може викликати канцерогенні захворювання. У ситуації, якщо така хмара піде у напрямку міста чи селища, жителям міста варто герметично зачиняти вікна", – додав Адаменко.