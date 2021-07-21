НКРЕКУ має намір підвищити граничні ціни на електроенергію

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) на засіданні 21 липня планує збільшити максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" (РСВ) і внутрішньодобовому ринку (ВСР). Для цього регулятор має намір внести зміни до своєї ж рішення №766 від 8 квітня 2020 року, повідомляє UBR.

Проект постанови вже підготовлений НКРЕКУ.

Документ передбачає, що учасники ринку електроенергії в своїх заявках на торги будуть вказувати ціни не вище, ніж визначив оператор ринку.

Вартість встановили наступну:

години мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 7:00 і з 23:00 до 00:00) - 1500 грн/МВт ∙ год, зростання на 256,3 грн, або 20,6%;

години максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) - 3000 грн/МВт∙год, збільшення на 344 грн, або 13%.

"У разі зазначення учасником РСВ і ВСР в заявці ціни, що перевищує ціну для відповідного часу доби, то така заявка відхиляється", - наголошується в проекті постанови.

Намір підвищити ціни в НКРЕКУ пояснюють тим, що в літній період на ринку спостерігається істотний профіцит електроенергії. При цьому в період вечірнього максимуму споживання різко зростає потреба в маневрових генеруючих потужностях, які працюють на вугіллі.

Також регулятор врахував загальну тенденцію до зростання вартості енергетичних ресурсів на світовому ринку.

Нагадаємо, це не перше підвищення максимальних граничних цін на оптовому ринку електричної енергії. Так, на засіданні 16 червня регулятор підняв "нічний" тариф для годин мінімального добового навантаження до 1243,71 грн/МВт∙год, а "денний" тариф (години максимального навантаження) - до 2655,99 грн/МВт∙год.