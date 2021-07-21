Як змінювався пасажиропотік найбільших аеропортів України

Авіаційні перевезення потроху відновлюються після карантинних обмежень, введених через коронавірус. Так, за даними Державіаслужби, українські аеропорти за півроку обслужили 5,5 млн пасажирів, це на 32,2% більше, ніж в січні-червні минулого року, повідомляє Слово і діло.

За 2016 рік загальний пасажиропотік українських аеропортів склав 12,9 млн осіб. Найбільше обслужив київський «Бориспіль» – 8,6 млн осіб. Аеропорт «Київ» обслужив 1,1 млн осіб, аеропорт в Одесі – 1 млн.

У 2017 році загальний пасажиропотік зріс на 28% – до 16,5 млн осіб. Через «Бориспіль» у Києві пройшли 10,6 млн осіб (+23% за рік), через «Жуляни» – 1,9 млн (+73%). Пасажиропотік аеропорту в Одесі склав 1,2 млн осіб (+20%), у Львові – 1,1 млн (+57%).

Наступного року загальний пасажиропотік збільшився ще на 25% – до 20,6 млн осіб. «Бориспіль» обслужив 12,6 пасажирів (+19%), «Жуляни» – 2,8 млн (+47%), «Львів» – 1,6 млн (+45%), «Одеса» – 1,4 млн (+17%), «Харків» – 1 млн (+25%).

У 2019 році аеропорти обслужили в цілому 24,3 млн пасажирів, на 18% більше, ніж роком раніше. Пасажиропотік столичного «Борисполя» виріс до 15,3 млн осіб (+21%), а аеропорту «Київ» знизився до 2,6 млн осіб (-7%). Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Львів» збільшився до 2,2 млн осіб (+38%), «Одеса» – до 1,7 млн (+21%), «Харків» – до 1,3 млн (+30%).

У минулому році через пандемію загальний пасажиропотік усіх аеропортів впав на 64% – до 8,7 млн осіб. «Бориспіль» обслужив лише 5,2 млн пасажирів, інші аеропорти – менше мільйона.

За півроку 2021-го аеропорти обслужили 5,5 млн пасажирів. Зокрема, через «Бориспіль» пройшли 3,4 млн осіб.