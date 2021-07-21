Банкомат не видав гроші, але списав готівку: що робити

Деякі банкомати ПриватБанку списують з карт гроші, але при цьому готівку не видають. Така проблема може статися через цілу низку причин, повідомляє Обозреватель.

Як пояснюють у фінансовій установі, в такому випадку потрібно звернутися за номером телефону, який вказано на банкоматі, і не відходячи від нього описати проблему. Банкомат може не видавати гроші з кількох причин:

У банкоматі зам'ялася купюра і стався збій. Це найпростіша проблема, яку в банку швидко визначать. У такому випадку гроші можуть повернути того ж дня.

Технічну причину не виявили, але банкомат все одно "помилився". У такому випадку потрібно звернутися в банк із заявою, проведуть інкасацію банкомату, перерахують гроші і якщо там дійсно є "зайві", які з якоїсь причини клієнтові не видали, їх відшкодують.

Є й інша, менш поширена причина – шахраї. Вони встановлюють на банкоматах спеціальні клейкі стрічки, які "захоплюють" частину готівки. І якщо йдеться про невелику суму, то зникнути можуть усі гроші. У такому випадку потрібно зателефонувати оператору і перевірити, чи немає на вікні видачі коштів сторонніх предметів. Також у фінансових установах радять перераховувати гроші відразу після видачі так, щоб їх було видно на встановленій на банкоматі камері.