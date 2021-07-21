У РФ офіційні дані заражених COVID-19 занижені вп'ятеро

В реєстрі міністерства охорони здоровʼя Росії, який створили для відстеження числа заражених COVID-19, понад 29 млн записів. Ця цифра в пʼять разів перевищує офіційну статистику російської влади, повідомляє Деловая столица.

ЗМІ вивчили сертифікати, які отримують росіяни, що перехворіли на COVID-19, та сертифікати про вакцинацію. Номер сертифіката про хворобу складається з 16 цифр. Розслідувачі зʼясували, що останні вісім цифр — унікальний номер тих, хто перехворів.

Співрозмовник видання "Медузи" з регіонального МОЗ підтвердив, що "порядковий номер у реєстрі показує загальну кількість зареєстрованих хворих".

Якщо у людей не підтвердився діагноз COVID, їх видаляють з реєстру і номер присвоюється новому хворому.

Втім, у МОЗі РФ і федеральному оперативному штабі спростували це. Там кажуть, що "29 млн — це може бути число росіян, які на 9 липня отримали першу дозу вакцини проти COVID" . При цьому журналісти наголошують, що у сертифікатів про вакцинацію і сертифікатів про хвороби різні порядкові номери.

У цьому ж реєстрі є люди і з пневмонією, але їхня кількість невідома. Журналісти звернулися за даними у Росстат, який раніше надавав статистику за кількістю хворих на пневмонію, а ті відповіли, що більше не отримують від МОЗу ці цифри.

ЗМІ зазначають, що якщо номер сертифіката перехворілих найближче показує кількість хворих ковідом в країні, то показник 29 мільйонів хворих вивів би Росію на третє місце у світі по абсолютній кількості випадків коронавірусу. У перерахунку на мільйон жителів країна піднялася б з 85-го місця на перше, випередивши навіть невеликі держави Андорру і Сейшели.