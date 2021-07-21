Названий спосіб вилікувати гастрит без ліків

Гастрит - найбільш поширена хвороба серед інших в травній системі. Це процес запального характеру в слизовій оболонці шлунка. Дане захворювання провокує порушення засвоювання їжі та травлення, повідомляє РИА Новости.

Найчастіше, гастрит виникає у людей похилого та середнього віку. Він буває гострої та хронічної форми. Гострий з'являється, коли хвороба прогресує вперше, а хронічний - на постійній основі присутній в житті хворого.

Нутриціолог Яна Фрай розповіла, як вилікувала гастрит після 30 років. За її словами, в першу чергу допомагають продукти рослинного походження. Необхідно мінімізувати вживання м'яса, в якому міститься багато насичених жирів, а також щільних і погано перетравлюваних білкових волокон.

"Людина по природі своїй не хижак, тому наш шлунково-кишковий тракт не пристосований для переварювання рясної м'ясної їжі. У нас занадто довгий кишківник і не така висока кислотність шлункового соку, як у справжніх хижаків. Недопереварені білки починають розкладатися шляхом гниття, виділяють токсини та ушкоджують стінки шлунково-кишкового тракту ", - повідомила Яна Фрай.

У результатах дослідження ВООЗ, виявлено взаємозв'язок між вживанням червоного м'яса і раком кишківника.

Причинами виникнення гастриту також можуть бути регулярне вживання смаженої й жирної їжі, дефіцит вітамінів А і B9, а також стрес, куріння, алкоголь і "погана звичка займати горизонтальне положення після їжі".