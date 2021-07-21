Імпорт вершкового масла в Україну зросте

У липні український ринок вершкового масла все ще не схожий на світовий. На світовому ринку ціни незмінно падають, в Україні поки що ростуть, повідомляє Інфоагро.

Зростання цін продовжиться недовго. Уже в серпні передбачається цінова стабілізація, оскільки велика ймовірність ввезення в нашу країну недорогого європейського масла вже в найближчі тижні. Не виключено, що в осінні місяці вартість товару може навіть трохи зменшитися.

Не останню роль у зростанні внутрішніх цін продовжує грати можливість продавати масло в країни СНД, оскільки туди можна продати товар за цінами вище світових.

Імпорт масла в червні був незначним, 280 т, а за перше півріччя виявився у два рази меншим, ніж у 2020 році, всього 3 тис. т. У липні можливе збільшення закупівель товару, перш за все в Польщі.