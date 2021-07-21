Усик - Джошуа: з'явилися промо-ролики до супербою (відео)

25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні відбудеться супербій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном світу Ентоні Джошуа, повідомляє УНИАН.

У мережі з'явилися промо-ролики до цього поєдинку.

Один з них опублікувала промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Також промо-ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Усика.

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