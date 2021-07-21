Усик - Джошуа: з'явилися промо-ролики до супербою (відео)

Усик - Джошуа: з'явилися промо-ролики до супербою (відео)

25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні відбудеться супербій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном світу Ентоні Джошуа, повідомляє УНИАН.

У мережі з'явилися промо-ролики до цього поєдинку.

Один з них опублікувала промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Також промо-ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Усика.

Бій Усик - Джошуа: головне

  • Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.
  • Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору та офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.
  • Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.
  • На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.
  • 20 липня стало відомо, що Усик і Джошуа підписали контракти на бій.
  • У контракт на цей поєдинок прописаний реванш на випадок перемоги Усика.
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