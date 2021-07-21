Нардеп під час засідання ВР допомагав дружині вибирати вишиванку
Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок на засіданні Верховної Ради 20 липня допомагав дружині Юлі вибрати вишиванку. Журналісти зняли листування політика, повідомляє Вести.
Журналісти знайшли цю вишиванку. Вона виконана з льону і продається на сайті дизайнерського дому Etnodim за 2200 грн. На пишних рукавах зображені геометричні образи, квіткові орнаменти і стилізована метеликом.
Згідно з останньою поданою Сергієм декларації, його річний дохід за виконання депутатських обов'язків склав понад 304 тис. грн, тобто близько 25 тис. На місяць.