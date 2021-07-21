У Фінляндії почнуть виробляти електромобілі

Голландський стартап Lightyear буде випускати свій дебютний автомобіль на сонячних батареях в Фінляндії, повідомляє 3Dnews.

З цією метою компанія об'єдналася з Valmet Automotive. У січні 2022 року перший електромобіль Lightyear One повинен зійти з виробничої лінії в Фінляндії. До літа наступного року Lightyear планує випустити близько тисячі машин для споживачів. Вартість однієї становитиме близько $165 тис.

За словами Lightyear, компанія Valmet Automotive, раніше вироблялася компоненти, зокрема, для Mercedes-Benz, Porsche і Saab, має досвід, необхідний для виробництва електромобілів подібного класу. Крім того, виробник має власну лінію з випуску акумуляторів.

В даний час Lightyear проводить фінальні випробування моделі One. В ході недавніх практичних тестів автомобіль подолав відстань в 710 кілометрів на одному заряді батареї ємністю 60 кВт⋅ч. В ході тестування в повному їздовому циклі прототип рухався зі швидкістю 85 км / ч. За заявами Lightyear, модель One буде дуже енергоефективною і зможе генерувати за рахунок встановлених на її даху сонячних панелей близько 12 км запасу ходу на годину.

На сьогоднішній день Lightyear залучила понад $100 млн інвестицій. При цьому три чверті цього фінансування припали на першу половину 2021 року. У квітні компанія підписала угоду з японським виробником автомобільних шин Bridgestone, а на початку липня опублікувала тести, висновки яких говорять про те, що Lightyear дійсно ставить перед собою амбітні цілі з виробництва практичних автомобілів на сонячних батареях.