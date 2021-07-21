Сіярто відвідає Україну з робочим візитом

Головуючий у Комітеті міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає 22 липня Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кулеба та Сіярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть безпекова ситуація в регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія з Радою Європи, а також актуальні питання відносин України й Угорщини. За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи.

Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться з безпековою ситуацією і зусиллями українського уряду щодо підвищення безпеки для людей, які проживають у зоні бойових дій.

22 липня о 10.05 Кулеба і Сіярто проведуть спільну прес-конференцію.