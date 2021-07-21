Тарифи на гарячу воду і опалення в Києві різко зростуть

Восени у столиці та ряді українських міст буде підвищення тарифів на гарячу воду та опалення, повідомляє Новое время.

В середньому очікується підвищення тарифів на 30-40%. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Тарифи зростуть з 1 жовтня. Пантелєєв пояснив, що підприємства теплопостачання не мають обігових коштів, є "планово збитковими" і не можуть забезпечувати передоплату за газ. Крім того, за його словами, природний газ катастрофічно дорожчає.

"На ринку склалися всі передумови для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств... ситуація настільки критична і масштабна, що потрібно зусилля всіх гілок влади" , — сказав Пантелєєв.

Скільки платитимемо з 1 жовтня:

теплопостачання - 2151,77 - 2433,90 грн/Гкал в залежності від типу будинку;

гаряче водопостачання - 109,55 - 122,17 грн/м куб;

опалення в будинках без лічильника - близько 53,2 грн/м2.

Поява нової графи в платіжках

Директор структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатин під час брифінгу повідомив, що в платіжках киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Це нововведення дозволить уникнути накопичення боргів за комуналку в разі, якщо оплата не була проведена з якої-небудь причини. Додатковий платіж поки не є обов'язковим. Споживачі можуть вибирати самостійно, платити їм наперед за комунальні послуги, чи ні.