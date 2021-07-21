Новітній електромобіль Ford розчарував керованістю

Новий Ford Mustang Mach-E провалив Лосиний тест. Електрокроссовер Форд показав невисоку швидкість проходження маневру по швидкому об'їзду раптово з'явився на дорозі перешкоди.

Кращий результат, який продемонстрував електромобіль Форд, - всього 71 км/год. На великих швидкостях задня вісь йшла в занос. Нагадаємо, для відмінної оцінки необхідно пройти Лосиний тест зі швидкістю 77 км/год і вище.

Однією з причин неважливого виступу Ford Mustang Mach-E називають шини з низьким коефіцієнтом опору коченню - вони демонструють не найкраще зчеплення з дорогою в екстремальних ситуаціях.

Рекордний же показник на лосинах тесті належить Tesla Model 3 - 83 км/год.