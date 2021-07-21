В Україні різко зросли закупівельні ціни на м'ясо

На початку липня середня закупівельна ціна м'яса великої рогатої худоби склала 42,6 тис. грн/т (без урахування ПДВ). Всього за рік вартість зросла на 10%, за місяць – на 2%, а за тиждень на 1%, повідомляє Agronews.

За молодняк великої рогатої худоби вищої вгодованості в залежності від області в середньому були такі ціни: східна частина – 43,25 тис. грн/т, західна – 39,87 тис. грн, північна – 43,26 тис. грн, південна – 36,75 тис. грн, центральна – 49,88 тис. грн.

Середня вартість яловичини першої категорії на 9 липня досягала 102,71 грн/кг (з урахуванням ПДВ), а це на 16% більше, ніж в аналогічний період 2020-го і на 1% більше, ніж на минулому тижні.