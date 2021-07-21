Виявлено метеорит, який старший за Землю

У складі метеорита переважає олівін і листові силікати з мінеральними включеннями, які ще називають хондрами, повідомляє Корреспондент.

У графстві Глостершир на заході Англії прямо в полі був знайдений невеликий уламок каменю, який виявився давнім метеоритом. Вчені оцінюють його вік у 4,6 мільярда років, при тому, що вік нашої планети 4,54 мільярда років. Про це йдеться у прес-релізі﻿ Університету Лафборо.

Камінь вугільного кольору експерти вважають фрагментом космічного сміття, що утворилося в результаті формування планет Сонячної системи.

Передбачається, що на Землю він потрапив з пояса астероїдів, розташованого між орбітами Марса і Юпітера.

Матеріал метеорита схожий на погано скріплений бетон з частинок і пилу. Вже з'ясовано, що вони ніколи не піддавалися сильним космічним зіткненням і не брали участь в утворенні протопланетних тіл.

"Внутрішня структура - тендітна і нещільно пов'язана, пориста, з тріщинами. Схоже, він не піддався термічному метаморфизму. Це означає, що він перебував там, за Марсом, недоторканим до того, як була створена будь-яка з планет. Це рідкісна можливість вивчити шматочок нашого первозданного минулого", - йдеться в релізі .

В основному, метеорит складається з олівіну і листових силікатів з мінеральними включеннями - хондрами.

"До цієї групи належать менше п'яти відсотків метеоритів, що падають на Землю", - підсумували вчені .

Нагадаємо, раніше шматок космічного каменю висвітлив небо над Великою Британією 28 лютого. Обпалену частину астероїда знайшли на дорозі поблизу Вінчкомба, в невеликому місті графства Глостершир. Це - південний захід Англії.

Древний метеорит lboro.ac.uk

Древний метеорит lboro.ac.uk

Древний метеорит lboro.ac.uk