Міжбанк: сплеск попиту привів до зростання

Виплати за погашеними ОВДП привели до зростання числа покупців валюти на міжбанківському валютному ринку в першій половині торговельної сесії середи.

Котирування безготівкового долара доходили до 27,26 гривень на покупку і 27,27 гривень на продаж. На цих рівнях з продажем вийшли «держбанки» і, трохи несподівано, - Citibank, ще вчора активно купував валюту. Спільними зусиллями вони задовольнили попит, і котирування почали знижуватися, проте на 27,2250-27,23 знову з'явилися бажаючі купити, і зниження загальмувалося.

Відреагував на поведінку безготівкового долара і готівковий «американець». Вранці долар в обмінниках Києва продавали по 27,21-27,22 гривень, але як тільки на міжбанку почалося зростання, курс готівкового долара тут же піднявся до 27,24-27,25 гривень. Очікування, що сьогодні ми побачимо продаж долара дешевше 27,20 гривень, поки не збулися.

Євро на FOREX знову знижується. Сьогодні в першій половині дня він опустився до позначки 1,1750 долара, встановивши новий місячний мінімум. Готівковий євро сьогодні опинився під впливом двох факторів: невеликого підйому ціни готівкового долара і зниження світової ціни євро на FOREX. Перемогли «українські реалії», тому з ранкових 32,03-32,04 гривень готівкова євровалюта до обіду подорожчала до 32,06-32,07 гривень.

Польський злотий продовжує дешевшати: в столиці з'явилися пропозиції по 6,95 гривень.

Російський рубль знову дорожчає: у першій половині дня середи він з 74,55 зміцнився до 74,25 рублів за долар. У Києві готівковий рубль вранці продавали по 3,64-3,65 гривні за 10 рублів; до обіду там, де було 3,64, теж поставили 3,65 гривні на продаж.